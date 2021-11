Der EuroStoxx 50 gibt am späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 4291,88 Punkte nach.Paris / London - An den europäischen Börsen war am Mittwoch Zurückhaltung angesagt. Die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank liess die Kurse auf der Stelle treten. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 4291,88 Punkte nach. Ähnlich sah es an den grossen Länderbörsen aus. Für den Cac-40-Index ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6921,05 Zähler nach unten.

