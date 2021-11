Am Firmensitz in Wildpoldsried kann das Unternehmen jetzt 10.000 Stromspeicher im Monat fertigen. Zudem hat Sonnen neue Gebäude für Forschung und Entwicklung in Betrieb genommen.Sonnen hat seine Produktions- und Logistikflächen am Stammsitz in Wildpoldsried bei Kempten um 4000 Quadratmeter - gut die Hälfte eines Fußballfeldes - erweitert. Bis zu 10.000 Batteriespeicher kann das Unternehmen jetzt monatlich im Allgäu fertigen. Bei einer durchschnittlichen Speichergröße von 10 Kilowattstunden entspricht dies einer jährlichen Kapazität von 1,2 Gigawattstunden. Darüber hinaus hat Sonnen seine Flächen ...

