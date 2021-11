Langfristig planen die Partner eine Produktionskapazität für grünen Wasserstoff von einem Gigawatt. Dabei setzen die Unternehmen auch auf die Offshore-Elektrolyse.Lhyfe, Hersteller von grünem Wasserstoff aus Frankreich, und der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren Plugpower beabsichtigen, bis 2025 europaweit 300 Megawatt Produktionskapazität für grünen Wasserstoff aufzubauen. Langfristig peilen die Partner eine Kapazität von einem Gigawatt an - in welchem Zeitraum und in welchen Regionen, teilen sie allerdings nicht mit. Der Wasserstoff soll in der Industrie und ...

