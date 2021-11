Die 15.000 Leser der Asia Cargo News und die Abonnenten der E-News haben den Hafen Hamburg erneut zum "Best Seaport - Europe" gekürt. Nach drei Auszeichnungen zum "Best Seaport - Europe" 2015, 2016 und 2020 sowie der Auszeichnung zum "Best Global Seaport" 2018 und 2019 ist dies nun die sechste Ehrung für den Hamburger Hafen....

