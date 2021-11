Zwei langjährige Geschäftsleitungsmitglieder der fenaco Genossenschaft treten auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand: Josef Sommer, Leiter der Division LANDI und der Region Ostschweiz, verlässt das Unternehmen per Ende 2022. Daniel Zurlinden, Leiter der Division Finanzen/Dienste geht per Ende 2023 in Pension. Geschäftsleitungsmitglieder der fenaco Genossenschaft....

