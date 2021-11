"Es ist fast schon paradox, doch um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir noch härteren Raubbau am Planeten tätigen als bislang. Ist das die Lösung? Wir wissen es im Grunde alle, nein!"Herbst ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin am Bodensee aufgewachsen und manchmal kam es mir so vor, als würde zwischen Anfang November und Ende Januar gefühlt maximal dreimal die Sonne scheinen und dann auch nur kurz. Ansonsten keine Sicht vor lauter Nebel, schlecht fürs Gemüt. Mittlerweile ist es aber offenbar nicht mehr so schlimm mit dem Deckel auf dem Kopf. Globaler Erwärmung sei Dank.

