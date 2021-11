Für die Erweiterung seines Portfolios hat die Baywa-re-Tochter den Schweizer Hersteller PV Integ übernommen. Novotegra will damit unter anderem den wachsenden Markt der Gründach-Solaranlagen erschließen.Bisher bietet die Novotegra GmbH Montagesysteme für verschiedene Schräg- und Flachdächer an. Jetzt kommen noch Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen auf Grün- und Kiesdächern hinzu. Dafür hat die Baywa-re-Tochter die schweizerische PV Integ AG mit Sitz in Ebikon nahe Luzern übernommen. Novotegra will mit dieser Akquisition seine führende Stellung als Hersteller von Montagesystemen im europäischen ...

