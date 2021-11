Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um 14.000 gesunken. Der US Dollar Index hält sich nach den Daten über 94,00. In der Woche zum 30. Oktober wurden in den USA 269.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums (DOL) hervorgeht. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...