Die Lohnstückkosten in den USA sind im dritten Quartal stark gestiegen - Der US Dollar Index steigt weiter in Richtung 94,30 - Die Lohnstückkosten in den USA sind im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 8,3 % gestiegen, wie das US Bureau of Labor Statistics am Donnerstag mitteilte. Dieser Wert übertraf die Markterwartung von 5,2 % bei weitem ...

