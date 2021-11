Bis Ende 2023 stellt der Freistaat 20 Millionen Euro für den Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Der erste Förderaufruf ist mit 3 Millionen Euro ausgestattet und läuft bis Ende 2021.Bayern will bis einschließlich 2023 weitere 20 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Wie das bayerische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, ist der erste Förderaufruf des Programms "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0" am 1. November gestartet und läuft bis zum 31. Dezember 2021. In diesem ersten Schritt sind drei Millionen Euro im ...

