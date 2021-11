Der EUR/USD wird in der Nähe von 1,1540 in der Defensive gehandelt - Ein Rückgang auf das Jahrestief bei 1,1524 bleibt möglich - Der EUR/USD fällt am Donnerstag auf neue Mehrtagestiefs im Bereich von 1,1540 zurück. Solange das Paar unterhalb der jüngsten Höchststände bei 1,1600 handelt, sollte eine Abwärtsbewegung nicht ausgeschlossen werden. Dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...