Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1552 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch Schweizer Franken bewegt sich der Euro gegenüber dem Vorabend nur wenig und kostet 1,0542 Franken. Damit bleibt das Währungspaar EUR/CHF...

