Iberdrola übernimmt die Projektentwicklung für den Offshore-Windpark Windanker. Das Unternehmen will mehr als 800 Millionen Euro in das Projekt investieren. Das Projekt Windanker ist der dritte Offshore-Windpark in der Ostsee von Iberdrola. Der neue Offshore-Windpark in der Ostsee soll 2026 in Betrieb gehen. Er soll eine Kapazität von 300 MW haben. Iberdrola will dafür neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von 15 MW einsetzen. Iberdrola nutzt "Eintrittsrecht" für den Ostsee-WindparkIberdrola ...

