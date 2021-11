FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) PRICE TARGET 1600(1400)P - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 730 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1825 (1880) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 600 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANEWARE PRICE TARGET TO 3100 (2750) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1700 (1805) P - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8695 PENCE - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 775 (880) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1379 (1579) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS THG HOLDING TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 236 (347) PENCE - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 255 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1477 (1383) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 185 (205) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 800 (780) P - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2000 (1910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 660 (600) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2150 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 530 (510) PENCE



