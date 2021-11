Der Euro hat am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten zum US-Dollar etwas schwächer tendiert.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten zum US-Dollar etwas schwächer tendiert. Aktuell wird er zu 1,1544 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Morgen bei 1,1552 Dollar. Zum Schweizer Franken zog der Euro derweil etwas an, nachdem das Währungspaar über Nacht auf das neue Jahrestief von 1,0534 gefallen war. Derzeit notiert der Euro bei 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...