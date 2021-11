Die gemeinsame Initiative von Acatech, Leopoldina und Akademienunion hat in einem Impulspapier zwölf Handlungsoptionen in vier Handlungsfeldern identifiziert. Diese seien zentral, um die Ausbaugeschwindigkeit auf die erforderlichen 15 bis 25 Gigawatt pro Jahr zu erhöhen.Hemmnisse abbauen und den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie beschleunigen - das ist das Ziel eines aktuellen Impulspapiers des Akademienprojekt ESYS. Hinter ESYS stehen die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Acatech, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Union der deutschen Akademien, die in ...

