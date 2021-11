Die Unternehmen Vattenfall, die skandinavische Fluggesellschaft SAS, Shell und LanzaTech wollen gemeinsam in Schweden klimaneutral synthetischen Flugzeugkraftstoff herstellen. Die Produktionsmenge soll jährlich 50.000 Tonnen betragen. Das Konsortium will den "weltweit ersten synthetischen nachhaltigen Flugkraftstoff" produzieren. Eine ähnliche Pressemeldung mitsamt Einweihung einer Produktionsanlage in Werlte in Norddeutschland gab es bereits vor einem Monat von Atmosfair. Am dortigen Projekt ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...