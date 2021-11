Der wichtigste Branchenpreis der deutschen Ernährungswirtschaft geht dieses Jahr nach Hamburg. Der traditionsreiche Familienbetrieb Edeka Niemerszein wurde am Freitag in Berlin mit dem "Goldenen Zuckerhut" in der Kategorie "Kaufleute" ausgezeichnet. Foto © EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG Der Fokus des Unternehmens liege "auf hochwertigen Artikeln aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...