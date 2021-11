In der letzten Woche im Oktober traf der erste Container mit BelOrta-Conference-Birnen der neuen Saison in dem Hafen von Shanghai, China, ein. Das dritte Jahr in Folge exportierte die Genossenschaft Conference-Birnen an Festland-China. Das Eintreffen kennzeichnet den Start dieser Saison. Bildquelle: Shutterstock.com Um die Conference-Birne zu fördern, wird BelOrta in Zusammenarbeit mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...