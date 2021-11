Die SPAR Österreich Gruppe wächst in Mitteleuropa weiter stark. Mit einer gezielten Expansionsstrategie agiert das mitteleuropäische Handelsunternehmen nun auch in den Regionen Emilia-Romagna und der Lombardei. Das in Italien bearbeitete Gebiet des auch in Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien tätigen Lebensmittelhändlers hat sich nun auf ganz Nordostitalien...

Den vollständigen Artikel lesen ...