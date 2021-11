Die Impfwoche startet am Montag mit einem Event auf dem Berner Bundesplatz. Unter dem Motto "Jede Impfung zählt" sind während der ganzen Wochen in der Schweiz Events geplant.Bern - Mit Videoappellen auf dem Kurznachrichtenportal Twitter haben Bundespräsident Guy Parmelin, Gesundheitsminister Alain Berset und Sportministerin Viola Amherd die Nationale Impfwoche eingeläutet. Die Impfung sei der Weg aus der Pandemie und ein Zeichen der Solidarität. Junge Menschen würden zwar in den allermeisten Fällen von Covid-19 verschont, sagte Parmelin am Montagmorgen.

