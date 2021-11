FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 160 (190) PENCE - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1180 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS IAG TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 180 (250) PENCE - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 845 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS TI FLUID SYSTEMS PRICE TARGET TO 320 (370) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 495 (460) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3900 (4100) PENCE - 'REDUCE' - MORGAN STANLEY RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 410 (406) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1500 (1460) PENCE - 'NEUTRAL'



