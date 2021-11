Der Energieverbrauch in Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich um knapp 3 Prozent ansteigen. Zu dieser Einschätzung kommt die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen auf Grundlage der aktuellen Berechnungen zum Verbrauch in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung ist für den steigenden Energieverbrauch in Deutschland 2021 die gegenüber dem Vorjahr kühlere Witterung verantwortlich. Verbrauchsdämpfend wirken der deutliche Preisanstieg sowie ...

