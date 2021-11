Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie haben Verfahren zur Abscheidung aus der Gasphase und der lasergestützten Verschaltung - beides etabliert in der Dünnschicht-Photovoltaik-Produktion - für Perowskit-Minimodule eingesetzt.Da die Laborarbeit an Perowskit-Solarzellen weiterhin beeindruckende Ergebnisse zeigt, konzentrieren sich die Wissenschaftler nun darauf, dieselben Ergebnisse mit Techniken zu erzielen, die in einer Produktion in industriellem Maßstab angewendet werden können. Die meisten der leistungsstärksten Perowskit-Solarzellen, die Forscher bisher hergestellt haben, wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...