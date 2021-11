Der AUD/USD ist kürzlich am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (DMA) bei 0,7551 gescheitert und in der vergangenen Woche weiter abgesackt. Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, stellt fest, dass der Aussie den 55-DMA bei 0,7360 in Angriff nehmen dürfte. Ein Rutsch unter diese Marke würde den Weg auf 0,7171 freimachen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...