Der EUR/USD scheint in eine Konsolidierungsphase eingetreten zu sein. Die Ökonomen der Scotiabank sind jedoch der Meinung, dass ein Fall unter 1,15 nur eine Frage der Zeit ist und ein Test der 1,14 relativ schnell folgen könnte. EUR/USD droht unter 1,15 zu fallen "Der EUR/USD wurde in einer engen Spanne von "Die starken Schwankungen des EUR in den ...

