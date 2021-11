Der USD/CAD notiert zu Wochenbeginn wenig verändert im mittleren Bereich der 1,24er-Marke. In der vergangenen Woche wurde das Paar durch den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (DMA) bei 1,2479 gestoppt, was ein Zeichen für die Stärke des CAD ist, aber in den nächsten Wochen ist mit einer leichten Erholung zu rechnen. CAD bleibt im Allgemeinen gut gestützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...