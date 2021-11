Ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ist für den Immobilienkonzern aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten nach wie vor schwierig.Zug - Der Immobilienkonzern PSP Swiss Property hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres deutlich mehr verdient. Geschuldet ist dies zu einem grossen Teil Bewertungsgewinnen. Das Unternehmen hebt zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht an. Die Neubewertung der Liegenschaften habe eine Aufwertung um 331,9 Millionen Franken ergeben, teilte die auf Gewerbeimmobilien an...

Den vollständigen Artikel lesen ...