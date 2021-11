Am Dienstag stehen nicht nur zahlreiche Reden hochrangiger Notenbanker auf dem Programm. Auch blicken Anleger auf neue Wirtschaftsdaten.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1604 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken neigt der US-Dollar leicht zur Schwäche und notiert mit 0,9120 etwas tiefer als am Montagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1...

