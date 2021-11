Die Verbraucherzentrale NRW möchte von Betreibern von Ü20-Photovoltaik-Anlage wissen, was sie nach Ablauf der EEG-Förderung gemacht haben. Werden PV-Anlagen umgerüstet und was kostet das? Durch die Umfrage will die Verbraucherzentrale ihre Beratung verbessern. Zum Jahresende 2020 endete der Förderzeitraum der EEG-Einspeisevergütung für die ersten Photovoltaik-Anlagen (Ü20-Photovoltaik-Anlagen). Eine zum 31. Dezember 2020 beschlossene Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eröffnet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...