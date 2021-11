Der DAX-Konzern Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) will für das letzte Geschäftsjahr eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausschütten, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Beim derzeitigen Börsenkurs von 24,80 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,40 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. Februar 2022 statt. Siemens Energy hat sein erstes Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen abgeschlossen. Die Umsatzerlöse ...

