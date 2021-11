Der EuroStoxx50 gibt am Vormittag um 0,24 Prozent auf 4334,61 Punkte nach.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag knapp behauptet tendiert. Warnsignale von der Inflationsseite und mässige US-Vorgaben belasteten. Der EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,24 Prozent auf 4334,61 Punkte nach. Leichte Abgaben verzeichneten auch der französische Cac-40-Index, wo es es um 0,38 Prozent auf 7016,71 Zähler nach unten ging. Der britische FTSE 100 schlug sich besser...

