Der Leitindex Dow Jones Industrial stand in der ersten Handelsstunde 0,14 Prozent tiefer bei 36 262,67 Punkten.New York - Neue Inflationsdaten haben am Mittwoch die US-Börsen nur wenig beeinflusst. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand in der ersten Handelsstunde 0,14 Prozent tiefer bei 36 262,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 notierte mit minus 0,05 Prozent auf 4682,87 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,03 Prozent auf 16 224,09 Punkte. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte...

