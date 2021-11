Nach einem erfolgreichen digitalen Treffen, an dem mehr als 1.500 Personen teilnahmen, findet "Territorio Aguacate", die auf den Sektor der Hass-Avocado in Lateinamerika ausgerichtete Veranstaltung, wieder in einem physischen Format statt. Die Veranstaltung wird am 2. und 3. Dezember, in dem Plaza Mayor von Medellín, Kolumbien, stattfinden. Die neusten Trends werden...

