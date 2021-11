Mit der Veröffentlichung der novellierten Ladesäulenverordnung im Bundesanzeiger kann diese nun im Januar in Kraft treten. Ab 2023 müssen alle neuen Ladesäulen die kontaktlose Kartenbezahlung ermöglichen. Das Bezahlen an öffentlich zugänglichen Ladesäulen soll einfacher und nutzerfreundlicher werden. Dafür sorgt die novellierte Ladesäulenverordnung, die nun im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Sie legt fest, dass Ladesäulen, die man ab dem 1. Juli 2023 erstmalig in Betrieb nimmt, beim Ad-hoc-Laden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...