Johannes Hirsch (antea): Künstliche Intelligenz

10.11.2021 - Computer haben uns Menschen voraus, Daten wesentlich schneller verarbeiten zu können. Oder umgekehrt können sie in einer gegebenen Zeit wesentlich mehr Daten als wir verarbeiten. Sofern es gelingt, diesen Verarbeitungsprozess in sinnvoller Weise ablaufen zu lassen, kann dadurch auch in der Vermögensverwaltung Mehrwert geschaffen werden. Aber wie lässt sich diese sinnvolle Weise erreichen? Der antea-Fonds hat nun im Rahmen seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung die Künstliche Intelligenz als einen seiner Bausteine mit hineingenommen. Wie das erfolgt, erläutert Johannes Hirsch in diesem Monatskommentar.

Sehen Sie hier den Videokommentar "Künstliche Intelligenz" mit Johannes Hirsch (antea).

