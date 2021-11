FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'SELL' - CANACCORD RAISES NCC GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 310 (340) PENCE - GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2000 (1870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 245 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2470 (2445) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 503 (589) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'NEUTRAL'('UNDERWEIGHT') TARGET 180(165)P - JPMORGAN RAISES SHAFTESBURY TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 630 (550) P - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1741 (1564) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ITV PRICE TARGET TO 190 (155) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES ASOS TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 5000 PENCE - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de