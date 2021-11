Das Westnetz-Projekt "Netzbetrieb 4.0" soll das Potenzial einer intelligenten Netzsteuerung demonstrieren. Dabei werden 100 Ortsnetze mit smarter Messtechnik ausgestattet und über das Energiemanagementsystem von GridX vernetzt.Der in Dortmund ansässige Verteilnetzbetreiber Westnetz wird die Energiemanagementlösung von GridX für sein Projekt "Netzbetrieb 4.0" nutzen. Wie Westnetz am Donnerstag mitteilte, werden im Zuge des Projekt 100 Ortsnetze mit intelligenter Messtechnik ausgestattet und über ein digitales System so miteinander verbunden, dass die unterschiedlichen Komponenten miteinander kommunizieren ...

