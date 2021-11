Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge mit leichten Gewinnen geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge mit leichten Gewinnen geschlossen. Nach oben gezogen wurden die Indizes nicht zuletzt von den starken Kursaufschlägen der Sika-Titel, nachdem der Bauchemiekonzern eine Grossakquisition bekannt gegeben hatte. Insgesamt blieb die Stimmung auch an den hiesigen Märkten nach den jüngsten US-Inflationszahlen aber von...

