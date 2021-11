Das Unternehmen Beta Agroindustrial Compley hat 870 ha Trauben, wovon 300 ha in Ica und 570 ha in dem Norden (vor allem in Piura) sind. Die Sorten sind Red Globe, Thompson Seedless, Crimson Seedless, Sweet Globe, Sweet Celebration, Ivory, Timco, Allison, Jack's Salute. Bildquelle: Shutterstock.com Schätzungen geben an, dass Beta dieses Jahr 30.000 Tonnen Tafeltrauben exportieren wird,...

Den vollständigen Artikel lesen ...