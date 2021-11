Während der elftägigen Aktion bis zum 11.11. erreichte Alibaba ein Umsatz-Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf umgerechnet 77,7 Milliarden Franken.Peking - Die weltgrösste Rabattschlacht in China hat grossen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde gebracht. Obwohl weniger Werbewirbel gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze des Konsumfestivals zum «Singles› Day» wieder kräftig - wenn auch nicht so sehr wie in den Vorjahren. Während der elftägigen Aktion bis zum 11.11.

