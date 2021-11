Der Kurs von Infineon hat die Seitwärtsrange bei 37,59 Euro überwunden und ein neues partielles Hoch bei 43,11 Euro markiert. Aktuell ist eine Mini-Konsolidierung im Gange, von deren Basis das Ziel bei 48 Euro in Angriff genommen werden kann. Das erwartete KGV 2020/21 ist mit aktuell 53 sehr sportlich, aber entsprechend sportlich ist auch die potenzielle Steigerung des Umsatzes in der Zukunft. Infineon veröffentlichte vorgestern (10. November) die Zahlen zum Q4 2021, welches am 30. September endete. ...

