Eine Besonderheit des Mr. Market Ansatzes ist ja, dass ich Grundlagen und Prinzipien des Handels an den Märkten nicht rein theoretisch bespreche, sondern immer wieder sozusagen *Live* in der lebenden, dynamischen Situation. So kommentiere ich nicht nur täglich das Marktgeschehen im "Hari Live Stream", sondern ich nutze die Geschehnisse auch immer wieder, um dabei Grundprinzipien und Techniken zu vermitteln oder zu erklären. Ich bewege mich also beständig vom Konkreten zum Allgemeinen und wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...