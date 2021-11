In Freiburg fördert die Stadt seit zwei Jahren die Nutzung von Stecker-PV-Modulen, nun bündeln einige Bürger ihr Wissen, um weitere Nachahmer zu motivieren. In Freiburg haben Bürger den Verein Balkon Solar e.V. gegründet, der die Plug-in-Photovoltaik voranbringen möchte. In erster Linie habe man die Region Freiburg im Blick, sagt der Initiator Sebastian Müller. Da es aber einen vergleichbaren Verein bisher andernorts nicht gebe, sei eine Ausweitung der Aktivität durchaus denkbar. Der Verein sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...