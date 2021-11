Das Startup Solar Materials hat ein Verfahren entwickelt, um nicht nur Glas und Aluminium sondern auch Silizium und Silber aus ausgedienten Photovoltaik-Modulen zurückzugewinnen. Ein Risikokapitalfonds investiert in das Verfahren. Die Bmp Ventures AG investiert mit dem IBG Risikokapitalfonds III GmbH & Co. KG in das Clean-Tech Startup Solar Materials GmbH. Nach dem massiven PV-Ausbau folgt heute die erste Welle an ausgedienten Solarmodulen. Allein in Deutschland wächst die Menge vom Photovoltaik-Modul-Recycling ...

