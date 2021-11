So, jetzt ist es passiert. Der gewagte Plan Deutschlands, dem Coronavirus durch eine weitgehende Normalisierung des Alltags die Stirn zu bieten und dabei idealerweise auch gleich den Garaus zu machen, muss als gescheitert betrachtet werden. Unterstützt von der saisonalen Herbst-/Winterstärke und einer zu niedrigen Impfquote breitet sich SARS-CoV-2 wieder flächenbrandartig aus. Mit rund 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und einer Sieben-Tage-Inzidenz von mittlerweile 263,7 meldeten die Gesundheitsämter den fünften neuen Rekordwert in Folge ans Robert-Koch-Institut, kurz RKI. Die vierte Welle ist damit nicht nur die bislang heftigste, sondern auch die gefährlichste. Für das Gesundheitssystem, das in einigen Regionen kurz vor der Belastungsgrenze steht, für die Bevölkerung, die Wirtschaft, und letztendlich auch für die Politik. Da sind die einen nicht mehr und die anderen noch nicht zuständig, und wohin so ein Machtvakuum in so einer Krise führt, sehen wir dieser Tage. "Ein Versagen mit Ansage" nennt es Jürgen Klöckner in seinem Kommentar im Handelsblatt. Die Zeit zu handeln drängt also, und der Faktor Zeit spielt auch bei unserem nächsten Thema eine nicht unwesentliche Rolle: ...

