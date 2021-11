Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst am Freitag mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 4370,33 Punkte.Paris / London - Den Börsen Europas fehlt auf den derzeit aktuellen hohen Kursniveaus weiterhin der Schwung. Angesichts bestehender Unsicherheiten beim Thema Inflation wollen sich die Anleger nur bedingt aus dem Fenster lehnen. Positiv kam dagegen an, dass die Produktion der Industrieunternehmen in der Eurozone im September nicht so stark wie befürchtet geschrumpft war.

Den vollständigen Artikel lesen ...