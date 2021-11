Insbesondere, was die Themenkomplexe Digital- und Umwelttechnologie anbelangt, ist die Schweiz ein ziemlich grosser Staat - im positivsten Sinne.Zürich - Kleine Länder, kleine Wirkmacht? Derartige Ansichten werden selbst von Schweizern oft vertreten, die es eigentlich besser wissen müssten. Doch insbesondere, was die Themenkomplexe Digital- und Umwelttechnologie anbelangt, ist die Schweiz ein ziemlich grosser Staat - im positivsten Sinne. Welche Länder stehen wohl derzeit an der Weltspitze, wenn es darum geht...

Den vollständigen Artikel lesen ...