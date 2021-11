"Wir haben die Entwicklung im Jahr 2019 gestartet, weil wir eine Lösung suchten, um die richtige Balance zwischen Lüften und Heizen zu finden. Heute sind wir sicher eines der Schweizer Unternehmen, welches am meisten Klassenzimmer ausgestattet hat."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Gagliardi, Cleveron reduziert mit innovativen Technologien den Energieverbrauch in grossen Liegenschaften und hilft, CO2 einzusparen. Wie funktioniert die Technologie, welche Komponenten werden benötigt? Pietro Gagliardi: Wir ersetzen die bestehenden Thermostaten mit unseren und platzieren Raumluftsensoren. Die Geräte sind direkt via WLAN des Gebäudes verbunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...