Der SMI steht gegen 9.15 Uhr 0,09 Prozent tiefer bei 12'505,03 Punkten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich leicht abwärts. Die Berichtssaison neigt sich mittlerweile dem Ende zu, so dass in den kommenden Wochen vor allem Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken werden. In Asien etwa wurden am Morgen in China Daten veröffentlicht, die besser als erwartet ausgefallen sind. In Japan dagegen sank...

